Иранец Мерхан Карими Нассери, который прожил в парижском аэропорту имени Шарля де Голля 18 лет и вдохновил Стивена Спилберга на создание фильма 2004 года Терминал, скончался в субботу, 12 ноября, там же, в аэропорту.

Как сообщил официальный представитель парижского аэропорта, мужчина умер от сердечного приступа в терминале 2F около полудня. По словам чиновника, полиция и медицинская бригада оказали ему помощь, но не смогли спасти.

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Согласно сообщениям французских СМИ, Карими Нассери, предположительно родившийся в 1945 году, жил в терминале аэропорта с 1988 по 2006 годы. В последние недели он снова туда вернулся.

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История иранца легла в основу фильма Терминал с Томом Хэнксом в главной роли.