Іранець Мехран Карімі Нассері, який прожив в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля 18 років і надихнув Стівена Спілберга на створення фільму 2004 року Термінал, помер в суботу, 12 листопада, там же, в аеропорту.

Як повідомив офіційний представник паризького аеропорту, чоловік помер від серцевого нападу в терміналі 2F близько полудня. За словами чиновника, поліція і медична бригада надали йому допомогу, але не змогли врятувати.

Згідно з повідомленнями французьких ЗМІ, Карімі Нассері, який нібито народився в 1945 році, жив у терміналі аеропорту з 1988 до 2006 року. В останні тижні він знову туди повернувся.

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Історія іранця лягла в основу фільму Термінал з Томом Хенксом у головній ролі.