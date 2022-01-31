Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине обусловлена штаммом Омикрон, который значительно заразнее предыдущих вариантов (Альфа, Дельта).

Об этом сообщил директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко в интервью одному из изданий. По его словам, если есть один больной на 100 человек, которые его окружают, то точно 90 из них (или больше) заболеют.

Специалист обьяснил, что ранее в мире доминировал штамм Дельта, который характеризовался меньшей степенью контагиозности. Поэтому коронавирусом болело меньшее количество людей.

Однако ситуация изменилась. Недавно американские ученые заявили об очередной мутации штамма Омикрон, заразность которого, возможно, будет составлять 100%. То есть, если есть 100 человек и еще один больной, то заболеют все 100 человек.

— Поэтому ждать какого-то значительного облегчения ситуации пока не стоит. Должна быть настороженность, сдержанность, взвешенность и соблюдение всех противоэпидемических мер, — отметил эксперт.

Федоренко рассказал, что характерное начало штамма Омикрон — это частое чихание, насморк, заложенность носа. Затем появляется боль в горле во время глотания, боль в ушах. Впоследствии присоединяется кашель – навязчивый, сухой – и повышение температуры.

Также очень характерным признаком является выраженная общая слабость, боли во всем теле. Особенно в плечах, пояснице, ногах. Подробнее о симптомах штамма Омикрон — читайте на Фактах ICTV.