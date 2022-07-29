Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил в четверг, 29 июля, чрезвычайное положение в связи с растущим числом случаев заболевания обезьяньей оспой.

Сообщается, что подобное решение позволило чиновникам преодолеть бюрократическую волокиту и начать борьбу с кризисом общественного здравоохранения, который напоминает эпидемию СПИДа, которая начала опустошать город в 1980-х годах.

— Мы находимся в очень страшном месте. И мы не хотим, чтобы федеральное правительство нас игнорировало. Многие лидеры ЛГБТ-сообщества несколько недель назад просили о дополнительной помощи, поддержке и содействии, — заявил мэр.

По его словам, город отчаянно нуждается в вакцинах.

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По данным Департамента общественного здравоохранения Сан-Франциско, в городе зарегистрировано 281 случай из примерно 800 в штате Калифорния и 4 600 по стране.

Нехватка вакцины в стране привела к тому, что люди часами стоят в очереди за дефицитными дозами, и часто им отказывают, когда прививки заканчиваются.

Члены сообщества ЛГБТ выразили разочарование в действиях Департамента здравоохранения, который не предоставил основную информацию о тестировании или наличии вакцины.

Несмотря на проблемы с поставками вакцины, федеральные чиновники заявили, что вспышка оспы обезьян в стране все еще может быть остановлена ​​на фоне опасений, что США упустили время для сдерживания вируса.

В минувшие выходные Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в более чем 70 странах глобальной чрезвычайной ситуацией.

Фото: Хайвен Дели