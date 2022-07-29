Мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосила у четвер, 29 липня, надзвичайний стан у зв’язку зі зростанням кількості випадків захворювання на мавпячу віспу.

Повідомляється, що подібне рішення дозволило чиновникам подолати бюрократичну тяганину і почати боротьбу з кризою охорони здоров’я, яка нагадує епідемію СНІДу, що спустошувала місто в 1980-х роках.

– Ми перебуваємо в дуже страшному місці. І ми не хочемо, щоб федеральний уряд нас ігнорував. Багато лідерів ЛГБТ-спільноти кілька тижнів тому просили про додаткову допомогу, підтримку і сприяння, — заявила мер.

За її словами, місто відчайдушно потребує вакцин.

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За даними Департаменту охорони здоров’я Сан-Франциско, в місті зареєстрований 281 випадок з приблизно 800 в штаті Каліфорнія і 4 600 по країні.

Нестача вакцини в країні призвела до того, що люди годинами стоять в черзі за дефіцитними дозами, і часто їм відмовляють, коли вони закінчуються.

Члени спільноти ЛГБТ висловили розчарування в діях Департаменту охорони здоров’я, який не надав основну інформацію про тестування або наявність вакцини.

Незважаючи на проблеми з постачанням вакцини, федеральні чиновники заявили, що спалах віспи мавп в країні все ще може бути зупинений на тлі побоювань, що США втратили час для стримування вірусу.

У минулі вихідні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах віспи мавп у більш ніж 70 країнах глобальною надзвичайною ситуацією.

Фото: Хайвен Делі