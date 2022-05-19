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Самая большая эвакуация – 50 украинцев поехали на лечение в Германию

19 мая 2022, 14:50
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
евакуація

Украинских граждан, пострадавших от обстрелов оккупантов, продолжают вывозить за границу.

19 мая состоялась самая большая с начала войны эвакуация пациентов — в этот день уехало полсотни человек. Они отправились на лечение и реабилитацию в Германию.

Среди них Оксана Баландина – уже всем известная медсестра из Лисичанска. Она потеряла ноги, наступив на мину. Это не лишило ее жажды жизни, они вышла замуж в больничной палате, а ее первый свадебный танец растрогал весь мир.

Выехал также 30-летний Сергей Гимюш – волонтер из Киева, потерявший ногу при обстреле в Харьковской области.

Эвакуировали и 63-летнего Александра Якуба из Харькова, пострадавшего от обстрелов градами.

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Вывоз граждан за границу важен, потому что там они в безопасности смогут продолжить лечение. Зарубежные специалисты окажут им профессиональную помощь.

Кроме того, это разгружает украинскую медицинскую систему, перегруженную из-за большого количества раненых военных и гражданских.

Источник: Первое медицинское объединение Львова

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Теги
Війна в Україні, Евакуація, Львов
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