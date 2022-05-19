Украинских граждан, пострадавших от обстрелов оккупантов, продолжают вывозить за границу.
19 мая состоялась самая большая с начала войны эвакуация пациентов — в этот день уехало полсотни человек. Они отправились на лечение и реабилитацию в Германию.
Среди них Оксана Баландина – уже всем известная медсестра из Лисичанска. Она потеряла ноги, наступив на мину. Это не лишило ее жажды жизни, они вышла замуж в больничной палате, а ее первый свадебный танец растрогал весь мир.
Выехал также 30-летний Сергей Гимюш – волонтер из Киева, потерявший ногу при обстреле в Харьковской области.
Эвакуировали и 63-летнего Александра Якуба из Харькова, пострадавшего от обстрелов градами.
Вывоз граждан за границу важен, потому что там они в безопасности смогут продолжить лечение. Зарубежные специалисты окажут им профессиональную помощь.
Кроме того, это разгружает украинскую медицинскую систему, перегруженную из-за большого количества раненых военных и гражданских.
Источник: Первое медицинское объединение Львова