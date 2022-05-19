Українських громадян, які постраждали від обстрілів окупантів, продовжують вивозити за кордон.

19 травня відбулася найбільша від початку війни евакуація пацієнтів – цього дня поїхало півсотні людей. Вони вирушили на лікування та реабілітацію до Німеччини.

Серед них Оксана Баландіна – уже всім відома медсестра з Лисичанська. Вона втратила ноги, наступивши на міну. Це не позбавило її жаги до життя, вони вийшла заміж в лікарняній палаті, а її перший весільний танок розчулив весь світ.

Виїхав також 30-річний Сергій Гімюш – волонтер з Києва, який втратив ногу під час обстрілу в Харківській області.

Евакуювали й 63-річного Олександра Якуба з Харкова, який постраждав від обстрілів градами.

Вивезення громадян за кордон важливе, адже там вони в безпеці зможуть продовжити лікування. Закордонні фахівці нададуть їм фахову допомогу.

Крім того, це розвантажує українську медичну систему, яка перевантажена через велику кількість поранених військових та цивільних.

Джерело: Перше медичне об’єднання міста Львова

Фото: Перше медичне об’єднання міста Львова