Более 1 000 человек умерли в этом году в результате крупнейшей в истории Бангладеш вспышки геморрагической вирусной лихорадки денге, которая вызывает внутреннее кровотечение, а также кровотечение изо рта и носа.

По словам ученых, частота инфекции, переносимой комарами, увеличивается из-за изменения климата.

Сообщается, что на фоне 1 030 умерших, больницы страны подтвердили более 210 тыс. случаев. Эти показатели затмевают предыдущий рекорд прошлого года, когда умер 281 человек.

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Как рассказал директор одной из больниц Мохаммад Ниаматуззаман, медики постоянно находятся в кризисном режиме, привлекая специалистов по гинекологии, сердцам и почкам, чтобы помочь перегруженным врачам общего профиля.

— Это чрезвычайная ситуация, но она будет длительной, — отметил медик.

По его словам, больница на 400 коек принимает около 1 000 пациентов, и еще тысячи проходят амбулаторное лечение.

Лечение в больнице бесплатное, но семьям приходится покупать многие лекарства или платить за дорогостоящие частные анализы крови.

В больнице Мугда четверть пациентов с лихорадкой денге — дети. В целом дети до 15 лет составляют примерно 10% погибших.

По данным ВОЗ, около половины населения мира в настоящее время подвергается риску денге: ежегодно происходит от 100 до 400 млн заражений, многие из которых вызывают лишь легкие симптомы.

По мнению Ниаматуззамана, число смертей резко возросло, потому что многие пациенты были инфицированы несколько раз, поэтому подверглись большему риску осложнений.

Хотя предыдущие вспышки денге в основном ограничивались городами, медик отметил, что теперь пациенты приезжают из сельских районов, где лихорадка денге раньше не регистрировалась.