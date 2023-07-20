После исследования неизвестного вируса, которым заразились 67 человек в деревне Эль-Аликат, Министерство здравоохранения и народонаселения подтвердило , что речь идет о вирусе Денге.

Вирус Денге (DENV) заражает людей через укусы комаров.

В Министерстве здравоохранения и народонаселения утверждают, что принимаются все профилактические и предупредительные меры для борьбы с переносчиками болезней и прекращения их распространения.

В частности, медицинская колонна была отправлена ​​для проведения полевых испытаний и оказания помощи больным вскоре после того, как стало известно о вирусе.

Помимо сбора лабораторных образцов от инфицированных этой болезнью, также проведен отбор проб сточных вод и нечистот. Были также собраны личинки комаров.

Все эти образцы тщательно исследовались в лабораториях. Результаты исследований выявили присутствие комаров, переносящих лихорадку Денге.

По данным ВОЗ , лихорадка Денге (костная лихорадка) — это вирусная инфекция, которая передается от комаров к человеку через укус, вирус не может передаваться от человека к человеку.

Чаще встречается в тропических и субтропических регионах.

Наиболее типичными симптомами являются высокая температура, головная боль, ломота в теле, тошнота и сыпь.

Большинство людей выздоравливают в течение одной-двух недель, однако некоторые пациенты с лихорадкой Денге имеют серьезные осложнения и нуждаются в госпитализации.

Лихорадка Денге может привести и к летальному исходу.

В настоящее время специфического лечения не существует, только симптоматическое.

В связи с появлением вируса в Египте в некоторых странах, в частности в России, ужесточены меры санитарного контроля и карантина на авиарейсах из Египта.

Источник: Egyptian Streets