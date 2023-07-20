Після дослідження невідомого вірусу, яким заразилися 67 осіб у селі Ель-Алікат, Міністерство охорони здоров’я та народонаселення підтвердило, що йдеться про вірус Денге.
Вірус Денге (DENV) заражає людей через укуси комарів.
У Міністерстві охорони здоров’я та народонаселення стверджують, що вживаються всі профілактичні та запобіжні заходи для боротьби з переносниками хвороб і припинення їхнього поширення.
Зокрема, медична колона була відправлена для проведення польових випробувань і надання допомоги хворим незабаром після того, як стало відомо про вірус.
Крім збору лабораторних зразків від інфікованих цією хворобою, також проведено відбір проб стічних вод і нечистот. Були також зібрані личинки комарів.
Усі ці зразки ретельно досліджували в лабораторіях. Результати досліджень виявили присутність комарів, які переносять лихоманку Денге.
За даними ВООЗ, лихоманка Денге (кісткова лихоманка) – це вірусна інфекція, яка передається від комарів до людини через укус, вірус не може передаватися від людини до людини.
Найчастіше зустрічається в тропічних і субтропічних регіонах.
Найтиповішими симптомами є висока температура, головний біль, ломота в тілі, нудота і висип.
Більшість людей одужують протягом одного-двох тижнів, проте деякі пацієнти з лихоманкою Денге мають серйозні ускладнення і потребують госпіталізації.
Лихоманка Денге може призвести і до летального результату.
Наразі специфічного лікування не існує, тільки симптоматичне.
У зв’язку з появою вірусу в Єгипті в деяких країнах, зокрема в Росії, посилено заходи санітарного контролю та карантину на авіарейсах із Єгипту.
Джерело: Egyptian Streets