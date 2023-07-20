Після дослідження невідомого вірусу, яким заразилися 67 осіб у селі Ель-Алікат, Міністерство охорони здоров’я та народонаселення підтвердило, що йдеться про вірус Денге.

Вірус Денге (DENV) заражає людей через укуси комарів.

У Міністерстві охорони здоров’я та народонаселення стверджують, що вживаються всі профілактичні та запобіжні заходи для боротьби з переносниками хвороб і припинення їхнього поширення.

Зокрема, медична колона була відправлена для проведення польових випробувань і надання допомоги хворим незабаром після того, як стало відомо про вірус.

Крім збору лабораторних зразків від інфікованих цією хворобою, також проведено відбір проб стічних вод і нечистот. Були також зібрані личинки комарів.

Усі ці зразки ретельно досліджували в лабораторіях. Результати досліджень виявили присутність комарів, які переносять лихоманку Денге.

За даними ВООЗ, лихоманка Денге (кісткова лихоманка) – це вірусна інфекція, яка передається від комарів до людини через укус, вірус не може передаватися від людини до людини.

Найчастіше зустрічається в тропічних і субтропічних регіонах.

Найтиповішими симптомами є висока температура, головний біль, ломота в тілі, нудота і висип.

Більшість людей одужують протягом одного-двох тижнів, проте деякі пацієнти з лихоманкою Денге мають серйозні ускладнення і потребують госпіталізації.

Лихоманка Денге може призвести і до летального результату.

Наразі специфічного лікування не існує, тільки симптоматичне.

У зв’язку з появою вірусу в Єгипті в деяких країнах, зокрема в Росії, посилено заходи санітарного контролю та карантину на авіарейсах із Єгипту.

Джерело: Egyptian Streets