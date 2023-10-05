Понад 1 000 людей померли цього року внаслідок найбільшого в історії Бангладеш спалаху геморагічної вірусної лихоманки денге, яка спричиняє внутрішню кровотечу, а також кровотечу з рота та носа.

За словами вчених, частота інфекції, яку переносять комарі, збільшується через зміну клімату.

Повідомляється, що на тлі 1 030 померлих, лікарні країни підтвердили понад 210 тис. випадків. Ці показники затьмарюють попередній рекорд минулого року, коли померла 281 людина.

Зараз дивляться

Як розповіла директорка однієї з лікарень Мохаммад Ніаматуззаман, медики постійно перебувають у кризовому режимі, залучаючи спеціалістів з гінекології, сердець і нирок, щоб допомогти перевантаженим лікарям загального профілю.

– Це надзвичайна ситуація, але вона буде тривалою, – зазначив медик.

За його словами, лікарня на 400 ліжок приймає близько 1 000 пацієнтів, і ще тисячі проходять амбулаторне лікування.

Лікування в лікарні безкоштовне, але сім’ям доводиться купувати багато ліків або платити за дорогі приватні аналізи крові.

У лікарні Мугда чверть пацієнтів із лихоманкою денге – діти. Загалом діти до 15 років становлять приблизно 10% загиблих.

За даними ВООЗ, близько половини населення світу нині наразі наражається на ризик денге: щорічно відбувається від 100 до 400 млн заражень, багато з яких спричиняють лише легкі симптоми.

На думку Ніаматуззамана, кількість смертей різко зросла, тому що багато пацієнтів були інфіковані кілька разів, тому зазнали більшого ризику ускладнень.

Хоча попередні спалахи денге здебільшого обмежувалися містами, медик зазначив, що тепер пацієнти приїжджають із сільських районів, де лихоманку денге раніше не реєстрували.