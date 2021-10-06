Сегодня, 6 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по химии. Ими стали Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан, которые разработали новый гениальный инструмент для построения молекул: органокатализ. Его использование включает исследования новых фармацевтических препаратов, а также помогает сделать химию более экологичной.

Напомним, что в своем легендарном завещании Альфред Нобель указывал, что премию по химии должен получить тот, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в этой области.

Престижную награду присуждает Шведская королевская академия наук (Стокгольм). Ее рабочий орган – Нобелевский комитет по химии, он состоит из пяти-шести человек, которых избирают сроком на три года.

Номинировать на премию могут ученые разных стран, включая членов Шведской королевской академии наук и лауреатов Нобелевских премий по химии и физике, которые получили специальные приглашения от комитета.

Кандидатов можно предлагать с сентября по 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября Нобелевский комитет выбирает лауреата (или лауреатов) большинством голосов.

Лауреаты

Среди лауреатов премии, получивших мировую известность, были Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), который заложил основы учения о радиоактивности и строении атома, и исследователь природы химических связей Лайнус Полинг (США, 1954). Британский биохимик Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем этой премии – в 1958 и в 1980 годах.

Всего в списке лауреатов 183 ученых, в том числе пять женщин. В 1911 году награды была удостоена Мария Склодовская-Кюри – за открытие радия и полония (в 1903 году она также получила Нобелевскую премию по физике). В 1935 году Ирэн Жолио-Кюри (дочь Марии Кюри) вместе с мужем Фредериком Жолио получили премию за синтез новых радиоактивных элементов. В 1964 году премия была присуждена англичанке Дороти Кроуфут-Ходжкин, в 2009 году – Аде Йонат (Израиль; совместно с двумя учеными из Великобритании и США). В 2018 году половину премии получила американка Фрэнсис Арнольд за исследования в области направленной эволюции ферментов (вторая часть награды была разделена между американским и британским учеными Джорджем Смитом и Грегори Винтером, которые разработали фаговый дисплей – лабораторный метод изучения взаимодействий белков с ДНК, пептидами и другими белками).

Немецкие ученые Рихард Кун и Адольф Бутенандт, отмеченные этой наградой дважды, в 1938 и 1939 годах, были вынуждены отказаться от нее, так как власти нацистской Германии запрещали принимать Нобелевские премии. Кун и Бутенандт смогли получить диплом и медаль после Второй мировой войны.

В 2019 году премию присудили американцу Джону Гуденофу, британцу Стэнли Уиттингему и японцу Акире Есино за разработку литиевых батарей.

Источник: Нобелевская премия