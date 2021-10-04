В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. По традиции в первый день премию присуждают в области физиологии и медицины.

В нынешнем году престижную награду за научные достижения получают американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов.

Открыв список лауреатов прошлых лет, а история с вручением начинается с 1901 года, увидим, что среди них нет ни одного украинца. Но ведь наши ученые генерируют множество идей. Неужели нет ни одной, достойной столь высокой оценки?

О том, когда же, наконец, имя украинского ученого объявят на церемонии вручения Нобелевской премии, Факты ICTV поговорили с президентом Национальной академии медицинских наук Украины, академиком Виталием Цимбалюком.

— Да, к сожалению, имена украинских ученых, которые работали или работают на территории Украины, отсутствуют в списках нобелевских лауреатов, — сказал академик Цимбалюк. — А вот выходцы из Украины или украинских семей, которые живут за границей, есть.

Взять, например, Илью Мечникова. Сначала он жил и работал в Харькове, Одессе, но довести свой научный труд до логического конца смог только в Париже. Нобелевскую премию он получил за работу в области иммунологии. Вместе с Паулем Эрлихом он открыл фагоцитоз и разработал фагоцитарную теорию иммунитета.

Выходец из Новых Прилук (Винницкая обл.) Зельман Ваксман, работал в США. Получил Нобелевскую премию, будучи уже гражданином США. Его изобретение — стрептомицин, враг туберкулеза, который до сих пор используется в лечении.

Ваксман — один из самых известных людей мира, гордость США и Украины.

Эрик Кандел, выходец из семьи украинских эмигрантов. Его Нобелевская премия — за открытие, касающееся передачи сигналов в нервной системе. Премию он получил вместе с коллегами Полом Грингардом и Арвидом Карлссоном. Он автор нескольких книг, которые можно приобрести и в наших магазинах, например, “В поисках памяти”.

Всего украинцев среди нобелевских лауреатов пять.

— Как видите, наш народ очень креативный, — продолжил Виталий Цимбалюк. – Попав в благоприятные условия, наши люди показывают незаурядный талант. Да и среди соотечественников есть талантливые ученые и практики.

Профессор Николай Володось работал в Харькове. Он вошел в историю мировой хирургии как специалист, который впервые в мире внедрил в клиническую практику новейшие виды эндоваскулярных процедур для лечения поражений артериальной системы человека. Это был уникальный практикующий хирург, выполнявший хирургические вмешательства практически на всех сегментах сердечно-сосудистой системы человека.

Он создал оригинальные эндопротезы, применяемые при операциях на аорте. Это он разработал метод эндоваскулярного (внутри сосудов) вмешательства, когда не нужно разрезать сосуд, а можно попасть в него через прокол.

Для этого он же разработал, обеспечил изготовление и внедрение в клиническую практику таких устройств, как цилиндрическая зигзагообразная пружина (известная как сама расправляющаяся Z-stent), ее комбинация с сосудистым протезом (стент-графт). Многие технические решения, разработанные харьковчанами, и сегодня используются мировыми производителями стент-графтов.

— А могли бы производить их в Украине, но советская наука, к сожалению, работала только на военный комплекс, — посетовал академик Цимбалюк. — И мы теперь закупаем стенты, изобретенные нашими же специалистами, за рубежом.

Нейрохирург, профессор Виктор Щеглов разработал метод эндоваскулярной нейрорентгенохирургии, при котором не нужно применять скальпель и делать трепанацию черепа. Все хирургическое действо происходит внутри сосудов.

Профессор Алексей Слепов, детский хирург, разработал метод, который спасает жизни новорожденных, имеющих тяжелый порок — незакрытую переднюю стенку брюшины, когда все внутренние органы ребенка находятся снаружи и плавают в околоплодных водах. Он стоял у истоков хирургии первых минут жизни и достиг нулевой смертности своих пациентов.

А взять трансплантацию. За последний год сделано столько операций, сколько, наверное, не было произведено за всю историю украинской трансплантологии. А началась она еще до Второй мировой войны.

— Первую в мире пересадку почки сделал украинский хирург Юрий Вороной еще в 1933 году, — сообщил Виталий Цимбалюк. — Но не получил ни нужной поддержки, ни возможности развивать этот метод лечения. И Нобелевскую премию за трансплантацию почек получил американец Джозеф Мюррей в 1990 году.

Виталий Цимбалюк рассказал, чтобы стать нобелевским лауреатом, мало изобрести новый метод лечения или создать устройство для спасения или улучшения качества жизни пациента. Нужны годы кропотливого труда, исследований глубинных процессов организма, чтобы понять – эта инновация в корне изменит жизнь или направит науку в новое русло.

Для этого нужны фундаментальные исследования, которые длятся, порой, очень долго, и никто не может гарантировать быстрого результата. Поэтому такие исследования могут позволить себе только богатые страны.

Если посмотреть статистику, то увидим, что наибольшее количество нобелевских лауреатов составляют американские ученые. В Америку приглашают самых талантливых и перспективных ученых, создают им все необходимые для работы и жизни условия. Вот почему все молодые светлые головы украинской медицины уезжают из страны навсегда, а нам остается только догонять США и Европу.

И если уж так сложилось, что у нас есть таланты, а за рубежом — возможности учиться новому, то нужно их использовать на благо нашей страны и науки.

— Мы должны поддерживать и развивать молодых талантливых ученых, — сказал академик Цимбалюк. — Необходима государственная программа по стажировке врачей и ученых-медиков в ведущих мировых институтах и клиниках. Но нужна такая программа, чтобы после стажировки нашим специалистам было выгодно возвращаться в Украину и работать здесь.

Вот тогда, может, Украина и получит своих первых нобелевских лауреатов.

— К счастью, отношение к медицинской науке начинает меняться к лучшему, — констатировал Виталий Цымбалюк. — Академия наук уже получила от государства 800 млн грн на закупку современного оборудования. Со следующего года увеличиваются зарплаты ученых, врачей и медсестер, работающих в исследовательских институтах.

И хоть 20 тыс. грн для врачей и ученых– это все же небольшие деньги, но по сравнению с нынешними 6 тыс. грн., это уже шаг вперед.

Для справки

Кто может выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию

Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут:

члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института;

члены медицинского отделения Королевской академии наук Швеции;

Лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины;

Лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины; члены Нобелевского комитета Каролинского института, в дополнение к пункту 1;

профессора медицинских учреждений Швеции, а также соответствующие члены медицинских учреждений или соответствующие коллеги из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии;

лица, занимающие соответствующие посты по меньшей мере в шести других медицинских учреждениях;

другие ученые, от которых Ассамблея сочтет нужным принять предложения.

Отбор кандидатов проводит Нобелевский комитет по физиологии и медицине. Из их числа Нобелевская Ассамблея Каролинского института выбирает лауреатов. Одновременно могут быть поощрены одна или две работы, но при этом общее число награжденных не должно превышать трех.