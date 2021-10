Сьогодні, 6 жовтня, оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії. Ними стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан, які розробили новий геніальний інструмент для побудови молекул: органокаталіз. Його використання передбачає дослідження нових фармацевтичних препаратів, а також допомагає зробити хімію більш екологічною.

Нагадаємо, що у своєму легендарному заповіті Альфред Нобель вказував, що премію з хімії повинен отримати той, хто зробить найбільш важливе відкриття або удосконалення в цій галузі.

Престижну нагороду присуджує Шведська королівська академія наук (Стокгольм). Її робочий орган – Нобелівський комітет з хімії, він складається з п’яти-шести осіб, яких обирають терміном на три роки.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021