Сьогодні, 6 жовтня, оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії. Ними стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан, які розробили новий геніальний інструмент для побудови молекул: органокаталіз. Його використання передбачає дослідження нових фармацевтичних препаратів, а також допомагає зробити хімію більш екологічною.

Нагадаємо, що у своєму легендарному заповіті Альфред Нобель вказував, що премію з хімії повинен отримати той, хто зробить найбільш важливе відкриття або удосконалення в цій галузі.

Престижну нагороду присуджує Шведська королівська академія наук (Стокгольм). Її робочий орган – Нобелівський комітет з хімії, він складається з п’яти-шести осіб, яких обирають терміном на три роки.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Номінувати на премію можуть вчені різних країн, включно з членами Шведської королівської академії наук і лауреатами Нобелівських премій з хімії та фізики, які отримали спеціальні запрошення від комітету.

Кандидатів можна пропонувати з вересня по 31 січня наступного року. Потім комітет відбирає найбільш гідних претендентів. На початку жовтня Нобелівський комітет обирає лауреата (або лауреатів) більшістю голосів.

Лауреати

Серед лауреатів премії, які отримали світову популярність, були Ернест Резерфорд (Велика Британія, 1908), який заклав основи вчення про радіоактивність і будову атома, і дослідник природи хімічних зв’язків Лайнус Полінг (США, 1954). Британський біохімік Фредерік Сенгер двічі ставав володарем цієї премії – в 1958 і в 1980 роках.

Всього в списку лауреатів 183 вчених, зокрема й п’ять жінок. У 1911 році нагороди була удостоєна Марія Скодовська-Кюрі – за відкриття радію і полонію (в 1903 році вона також отримала Нобелівську премію з фізики). У 1935 році Ірен Жоліо-Кюрі (дочка Марії Кюрі) разом з чоловіком Фредеріком Жоліо отримали премію за синтез нових радіоактивних елементів.

У 1964 році премія була присуджена англійці Дороті Кроуфут-Ходжкін, в 2009 році – Аді Йонат (Ізраїль; спільно з двома вченими з Великої Британії і США). У 2018 році половину премії отримала американка Френсіс Арнольд за дослідження в області спрямованої еволюції ферментів (друга частина нагороди була розділена між американським і британським вченими Джорджем Смітом і Грегорі Вінтером, які розробили фаговий дисплей – лабораторний метод вивчення взаємодій білків з ДНК, пептидами та іншими білками).

Німецькі вчені Ріхард Кун і Адольф Бутенандт, відзначені цією нагородою двічі, в 1938 і 1939 роках, були змушені відмовитися від неї, оскільки влада нацистської Німеччини забороняли приймати Нобелівські премії. Кун і Бутенандт змогли отримати диплом і медаль після Другої світової війни.

У 2019 році премію присудили американцеві Джону Гуденофу, британцеві Стенлі Віттінгему і японцеві Акірі Йосіно за розробку літієвих батарей.

Джерело: Нобелівська премія