Самый долгоживущий экс-президент США 98-летний Джимми Картер после череды коротких госпитализаций решил провести оставшееся время дома, в семейном хосписе.

— Выбор экс-президента получил полную поддержку его семьи и медицинской команды. Семья просит уединения в это время и благодарна за заботу, проявленную его поклонникам, — говорится в заявлении, опубликованном Центром Картера.

Джимми Картер, демократ, был 39-м президентом США с 1977 по 1981 годы. Ему предшествовал Джеральд Форд, а сменил покойный Рональд Рейган, республиканец, победивший Картера в конце его срока во время кризиса с заложниками в Иране.

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Картер получил Нобелевскую премию мира 2002 года за работу по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и прав человека, а также содействию экономическому и социальному развитию. Он известен своей приверженностью баптистской вере.

Картер женат на 95-летней Розалинн Смит. У пары трое сыновей — Джон Уильям, Джеймс Эрл III и Доннел Джеффри, а также дочь Эми Линн.