Найстарший екс-президент США 98-річний Джиммі Картер після низки коротких госпіталізацій вирішив провести час, що залишився, вдома, в сімейному хоспісі.

– Вибір екс-президента отримав повну підтримку його сім’ї та медичної команди. Сім’я просить усамітнення в цей час і вдячна за турботу, виявлену його шанувальникам, – йдеться в заяві, опублікованій Центром Картера.

Джиммі Картер, демократ, був 39-м президентом США з 1977 по 1981 роки. Йому передував Джеральд Форд, а наступником став покійний Рональд Рейган, республіканець, який переміг Картера наприкінці його терміну під час кризи із заручниками в Ірані.

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Картер отримав Нобелівську премію миру 2002 року за роботу з пошуку мирних рішень міжнародних конфліктів, просування демократії та прав людини та сприяння економічному та соціальному розвитку. Він відомий своєю відданістю баптистській вірі.

Картер одружений на 95-річній Розалінн Сміт. У пари троє синів – Джон Вільям, Джеймс Ерл III і Доннел Джеффрі, а також дочка Емі Лінн.