Специалисты Детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова выполнили редкую и сложную операцию по лечению тяжелой формы эпилепсии у восьмимесячного ребенка: болезнь вызвала сильные и длительные приступы, которые несли прямую угрозу жизни.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Маленькая Элси появилась на свет в Ковеле. Роды были преждевременными — на 31-й неделе. Первые четырнадцать дней жизни она провела в реанимации, — пишут медики.

По их словам, впоследствии мама девочки заметила, что ее новорожденное дитя начало вздрагивать так, как будто чего-то боится, а потом сильно плакать и синеть. Женщина обратилась за медицинской помощью.

После осмотра врачи констатировали: это судороги. А впоследствии МРТ подтвердила у девочки фокальную кортикальную дисплазию части одного полушария. Это врожденная аномалия большой части полушария головного мозга, которая провоцировала у ребенка судороги.

— С тех пор — месяцы пребывания в больницах Волыни и ряд консультаций в Киеве. Никакие лекарства не предотвращали приступы. К тому же, ребенок совсем не развивался, — пишут медики.

По их словам, судороги у маленькой Элси происходили десятки раз в сутки и длились вплоть до 20 минут. Каждый такой приступ мог быть фатальным для ребенка. Поэтому родители девочки продолжали поиски специалистов, которые бы помогли их дочери. Нашли таких во Львове.

После осмотра и ряда обследований заведующий отделением нейрохирургии Михаил Ловга с командой эпилептологов под руководством Марии Павлюк приняли решение прооперировать Элси и как можно скорее. Потому что каждая судорога действительно может стать последней.

— И хотя хирургические вмешательства в случаях эпилепсии до сих пор проводили только детям от двух лет, они берутся за операцию. Потому что это единственный шанс на спасение для девочки, — пишут медики.

Они объяснили, что нейрохирурги провели Элси одно из очень редких вмешательств у детей — переднюю квандрантную дисконекцию. Простыми словами: зону в правом полушарии мозга, из которой шли патологические импульсы, отсоединили от обоих полушарий, максимально сохранив при этом зону, отвечающую за движения, чтобы эти аномальные импульсы не распространялись на остальной орган.

По словам медиков, вмешательство прошло успешно. А результаты МРТ свидетельствуют: нейрохирурги блестяще выполнили свою работу. Они полностью отсоединили патологическую зону.

Элси стало легче после операции. Хотя еще некоторое время у девочки могут происходить единичные судороги, она выздоравливает. Малышка стала живее и начала улыбаться. Но самое важное — теперь Элси будет развиваться.

С девочкой сейчас занимаются специалисты по реабилитации. И уже есть успехи: в восемь месяцев Элси впервые подняла левую ручку.

Источник: Первое медобъединение Львова