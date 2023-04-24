Фахівці Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова виконали рідкісну і складну операцію з лікування важкої форми епілепсії у восьмимісячної дитини: хвороба спричиняла сильні та тривалі напади, які несли пряму загрозу життю.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Маленька Елсі з’явилася на світ у Ковелі. Пологи були передчасними – на 31-му тижні. Перші чотирнадцять днів життя вона провела в реанімації, – пишуть медики.

За їхніми словами, згодом мама дівчинки помітила, що її новонароджене дитя почало здригатися так, наче чогось боїться, а потім сильно плакати та синіти. Жінка звернулася по медичну допомогу.

Після огляду лікарі констатували: це судоми. А згодом МРТ підтвердила в дівчинки фокальну кортикальну дисплазію частини однієї півкулі. Це вроджена аномалія великої частини півкулі головного мозку, яка провокувала в дитини судоми.

– Відтоді – місяці перебування в лікарнях Волині та низка консультацій у Києві. Жодні ліки не запобігали нападам. До того ж, дитина зовсім не розвивалася, – пишуть медики.

За їхніми словами, судоми в маленької Елсі відбувалися десятки разів на добу і тривали аж до 20 хвилин. Кожен такий напад міг бути фатальним для дитини. Тож батьки дівчинки продовжували пошуки фахівців, які б допомогли їхній доньці. Знайшли таких у Львові.

Після огляду та низки обстежень завідувач відділення нейрохірургії Михайло Ловга з командою епілептологів під керівництвом Марії Павлюк вирішили прооперувати Елсі, і якомога швидше. Бо кожна судома справді може стати останньою.

– І хоча хірургічні втручання у випадках епілепсії досі проводили лише дітям від двох років, вони беруться за операцію. Бо це єдиний шанс на порятунок для дівчинки, – пишуть медики.

Вони пояснили, що нейрохірурги провели Елсі одне з дуже рідкісних втручань у дітей – передню квандрантну дисконекцію. Простими словами: зону в правій півкулі мозку, з якої йшли патологічні імпульси, від’єднали від обох півкуль, максимально зберігши водночас зону, що відповідає за рухи, щоб ці аномальні імпульси не поширювалися на решту органу.

За словами медиків, втручання пройшло успішно. А результати МРТ свідчать: нейрохірурги блискуче виконали свою роботу. Вони повністю від’єднали патологічну зону.

Елсі стало легше після операції. Хоча ще деякий час у дівчинки можуть відбуватися поодинокі судоми, вона одужує. Крихітка стала жвавішою і почала посміхатися. Але найважливіше – тепер Елсі буде розвиватися.

З дівчинкою зараз займаються фахівці з реабілітації. І вже є успіхи: у вісім місяців Елсі вперше підняла ліву ручку.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова