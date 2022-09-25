В РФ призвали в армию глубоко больного хирурга, у которого диагностированы серьезные проблемы со зрением и слухом. Кроме того, у 59-летнего мужчины в анамнезе еще и онкология.

Сообщается, что 59-летний житель города Асбест Свердловской области получил повестку и был уволен с работы 22 сентября. Уже на следующее утро его отправили на военные сборы в поселок Волгоградской области.

Теперь хирург командует взводом, так как у него звание старшего лейтенанта медицинской службы в запасе.

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— Папа шокирован, он даже ничего не говорит, он в подавленном состоянии, но пытается держаться, чтобы не расстраивать ни меня, ни маму, он сдержан в эмоциях, старается их никак не проявлять, – рассказала дочь хирурга Полина Дьячок.

Известно, что у мужчины диагностированы мочекаменная болезнь, рак кожи первой стадии, также он слеп на один глаз и ничего не видит без очков. Кроме того, у него астигматизм, гипертоническая болезнь и он плохо слышит.

Источник: Новая газета

Фото: Новая газета