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Напівсліпий, напівглухий, з раком шкіри: в РФ призвали в армію глибоко хворого 59-річного хірурга

25 Вересня 2022, 14:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хірург з росії

У РФ призвали в армію глибоко хворого хірурга, у якого діагностовано серйозні проблеми із зором і слухом. Крім того, у 59-річного чоловіка в анамнезі ще й онкологія.

Повідомляється, що 59-річний житель міста Азбест Свердловської області отримав повістку і був звільнений з роботи 22 вересня. Вже наступного ранку його відправили на військові збори в селище Волгоградської області.

Тепер хірург командує взводом, оскільки у нього звання старшого лейтенанта медичної служби в запасі.

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Тато шокований, він навіть нічого не говорить, він в пригніченому стані, але намагається триматися, щоб не засмучувати ні мене, ні маму, він стриманий в емоціях, намагається їх ніяк не проявляти, – розповіла дочка хірурга Поліна Дячок.

Відомо, що у чоловіка діагностовано сечокам’яну хворобу, рак шкіри першої стадії, також він сліпий на одне око і нічого не бачить без окулярів. Крім того, у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба і він погано чує.

Джерело: Новая газета

Фото: Новая газета

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Війна в Україні мобілізація Російська агресія Росія
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