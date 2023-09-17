По данным властей Нью-Йорка, годовалый мальчик умер и трое детей госпитализированы после того, как работники службы экстренной помощи обнаружили в детском саду оборудование для подпольного производства наркотиков.

В полиции заявили, что расследует возможность того, что и мертвый ребенок, и госпитализированные дети подвергались воздействию какого-либо опиоида в течение длительного периода времени.

Полицейские узнали о ЧП в детском саду Divino Niño около 14.40 по местному времени. Им сообщили, что некоторых детей после дневного сна не удалось разбудить.

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Сотрудники пожарной службы проверили воздух на наличие опасностей для окружающей среды, таких как угарный газ, но не обнаружили никаких доказательств этого.

Затем следователи получили ордер на обыск детского сада и обнаружили так называемый килограммовый пресс, который обычно используется торговцами наркотиками при упаковке больших партий.

Городской судмедэксперт должен провести вскрытие погибшего ребенка, чтобы определить причину его смерти. У выживших детей будут взяты моча и кровь, чтобы понять, воздействию какого вещества они подверглись.

Тем временем в ноябре 2021 года от отравления фентанилом и героином умерла 10-месячная внучка писателя Пола Остера. Власти обвинили отца ребенка в непредумышленном убийстве, и он умер от передозировки наркотиков, пока дело рассматривалось в суде.