Команда ученых-неврологов Калифорнийского университета в Сан-Франциско в ходе исследования выяснила, что наркотик для вечеринок экстази способен повысить пользу разговорной терапии для людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

В ходе клинического исследования ученые обнаружили, что три месяца разговорной терапии с тщательно контролируемыми дозами экстази (МДМА) действовали значительно лучше, чем одна только терапия.

Из 52 пациентов, завершивших терапию с применением МДМА, около 87% считались ответившими на лечение. Это означало, что у них значительно уменьшилось количество повторяющихся кошмаров, воспоминаний, тревожного беспокойства и других симптомов, от которых страдают люди с ПТСР.

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Фактически, к концу исследования 71% больше не подходили для диагноза посттравматического стрессового расстройства. Для сравнения: среди 42 пациентов, получавших разговорную терапию плюс плацебо, этот показатель составил 48%.

— Это не панацея. Но это то, на что стоит надеяться, — говорит ведущий исследователь, профессор неврологии Дженнифер Митчелл.

Во-первых, не все реагируют на такой подход. По словам Митчелла, большой вопрос, оставшийся без ответа, заключается в том, как долго сохраняется эффект после окончания терапии.

МДМА приобрел плохую репутацию из-за его использования в качестве наркотика для вечеринок, где он более известен как экстази или молли. Его опьяняющие эффекты включают чувство благополучия и эмоциональной открытости.

Но психиатрия уже давно интересуется терапевтическим потенциалом МДМА. А в последние годы все больше исследований изучают, могут ли МДМА и другие психоделики, такие как псилоцибин (волшебные грибы) и кетамин, помочь в лечении различных психических заболеваний.