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Наркотик для вечірок: екстазі демонструє великі перспективи в полегшенні ПТСР

15 Вересня 2023, 08:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Pexels

Команда вчених-неврологів Каліфорнійського університету в Сан-Франциско під час дослідження з’ясувала, що наркотик для вечірок екстазі здатний підвищити користь розмовної терапії для людей, які страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Під час клінічного дослідження вчені виявили, що три місяці розмовної терапії з ретельно контрольованими дозами екстазі (МДМА) діяли значно краще, ніж одна тільки терапія.

Із 52 пацієнтів, які завершили терапію із застосуванням МДМА, близько 87% вважалися такими, що відповіли на лікування. Це означало, що в них значно зменшилася кількість повторюваних кошмарів, спогадів, тривожного занепокоєння та інших симптомів, від яких страждають люди з ПТСР.

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Фактично до кінця дослідження 71% більше не підходили для діагнозу посттравматичного стресового розладу. Для порівняння: серед 42 пацієнтів, які отримували розмовну терапію плюс плацебо, цей показник становив 48%.

– Це не панацея. Але це те, на що варто сподіватися, – каже провідний дослідник, професор неврології Дженніфер Мітчелл.

По-перше, не всі реагують на такий підхід. За словами Мітчелла, велике питання, що залишилося без відповіді, полягає в тому, як довго зберігається ефект після закінчення терапії.

МДМА набув поганої репутації через його використання як наркотик для вечірок, де він більш відомий як екстазі або моллі. Його п’янкі ефекти включають почуття благополуччя та емоційної відкритості.

Але психіатрія вже давно цікавиться терапевтичним потенціалом МДМА. А останніми роками дедалі більше досліджень вивчають, чи можуть МДМА та інші психоделіки, такі як псилоцибін (чарівні гриби) і кетамін, допомогти в лікуванні різних психічних захворювань.

Джерело
MedicalXpress
Теги
лікування Наркотики Наукові дослідження психічні розлади
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