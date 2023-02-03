Австралийская служба по контролю за оборотом наркотиков объявила в пятницу, 3 февраля, что психоделические вещества МДМА и псилоцибин, более известные как экстази и галлюциногенные грибы, скоро будут использоваться для лечения депрессии и посттравматического расстройства.

В Администрации терапевтических товаров заявили, что психиатры смогут назначать эти два вещества с июля, после того, как обнаружат достаточные доказательства потенциальной пользы для определенных пациентов.

Эти два препарата в настоящее время являются запрещенными и могут использоваться только в строго контролируемых клинических испытаниях.

Сейчас смотрят Читайте также: Послеродовая депрессия отличается от классической — исследование Администрация заявила, что они оказались относительно безопасными при применении в медицинских учреждениях и обеспечивали измененное состояние сознания, которое могло помочь пациентам. Исследователь в области психического здоровья и предотвращения самоубийств из Университета Южной Австралии Майк Маскер назвал этот шаг долгожданным. — В сообществе есть много людей, страдающих ПТСР и депрессией, особенно ветераны армии и люди, которые работали в службах экстренной помощи, где стандартные психиатрические препараты не работали и не приносили облегчения, — сказал он. Маскер сказал, что эти два препарата могут помочь людям обрабатывать сложные образы и воспоминания. Ученый также выразил надежду, что МДМА и псилоцибин однажды будут использовать для лечения алкогольной зависимости, обсессивно-компульсивного расстройства и расстройств пищевого поведения. Власти Канады и Соединенных Штатов входят в число тех, кто уже разрешил медицинское использование МДМА и псилоцибина.

Источник MedicalXpress

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