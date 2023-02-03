Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Австралия легализует галлюциногенные грибы и экстази для лечения депрессии и ПТСР

3 февраля 2023, 13:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психология
Источник: Depositphotos

Австралийская служба по контролю за оборотом наркотиков объявила в пятницу, 3 февраля, что психоделические вещества МДМА и псилоцибин, более известные как экстази и галлюциногенные грибы, скоро будут использоваться для лечения депрессии и посттравматического расстройства.

В Администрации терапевтических товаров заявили, что психиатры смогут назначать эти два вещества с июля, после того, как обнаружат достаточные доказательства потенциальной пользы для определенных пациентов.

Эти два препарата в настоящее время являются запрещенными и могут использоваться только в строго контролируемых клинических испытаниях.

Сейчас смотрят
Читайте также:
Австралия легализует галлюциногенные грибы и экстази для лечения депрессии и ПТСРПослеродовая депрессия отличается от классической — исследование

Администрация заявила, что они оказались относительно безопасными при применении в медицинских учреждениях и обеспечивали измененное состояние сознания, которое могло помочь пациентам.

Исследователь в области психического здоровья и предотвращения самоубийств из Университета Южной Австралии Майк Маскер назвал этот шаг долгожданным.

— В сообществе есть много людей, страдающих ПТСР и депрессией, особенно ветераны армии и люди, которые работали в службах экстренной помощи, где стандартные психиатрические препараты не работали и не приносили облегчения, — сказал он.

Маскер сказал, что эти два препарата могут помочь людям обрабатывать сложные образы и воспоминания.

Ученый также выразил надежду, что МДМА и псилоцибин однажды будут использовать для лечения алкогольной зависимостиобсессивно-компульсивного расстройства и расстройств пищевого поведения.

Власти Канады и Соединенных Штатов входят в число тех, кто уже разрешил медицинское использование МДМА и псилоцибина.

Источник
MedicalXpress
Теги
Австралия Депрессия лікування Наркотики психічні розлади Стрес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь