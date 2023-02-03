Австралійська служба з контролю за обігом наркотиків оголосила в п’ятницю, 3 лютого, що психоделічні речовини МДМА і псилоцибін, більш відомі як екстазі і галюциногенні гриби, скоро будуть використовуватися для лікування депресії і посттравматичного розладу.

В Адміністрації терапевтичних товарів заявили, що психіатри зможуть призначати ці дві речовини з липня, після того, як виявлять достатні докази потенційної користі для певних пацієнтів.

Ці два препарати наразі є забороненими і можуть використовуватися тільки в строго контрольованих клінічних випробуваннях.

Зараз дивляться Читайте також: Діагноз воєнного часу: які міфи заважають нам правильно зрозуміти, що таке ПТСР Адміністрація заявила, що вони виявилися відносно безпечними при застосуванні в медичних установах і забезпечували змінений стан свідомості, яке могло допомогти пацієнтам. Дослідник психічного здоров’я та запобігання самогубствам з Університету Південної Австралії Майк Маскер назвав цей крок довгоочікуваним. – У спільноті є багато людей, які страждають на ПТСР і депресію, особливо ветерани армії і люди, які працювали в службах екстреної допомоги, де стандартні психіатричні препарати не працювали і не приносили полегшення, — сказав він. Маскер сказав, що ці два препарати можуть допомогти людям обробляти складні образи та спогади. Вчений також висловив надію, що МДМА і псилоцибін одного разу будуть використовувати для лікування алкогольної залежності, обсесивно-компульсивного розладу і розладів харчової поведінки. Влада Канади і Сполучених Штатів входять в число тих, хто вже дозволив медичне використання МДМА і псилоцибіну.

Джерело MedicalXpress

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