Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Австралія легалізує галюциногенні гриби та екстазі для лікування депресії та ПТСР

3 Лютого 2023, 13:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

Австралійська служба з контролю за обігом наркотиків оголосила в п’ятницю, 3 лютого, що психоделічні речовини МДМА і псилоцибін, більш відомі як екстазі і галюциногенні гриби, скоро будуть використовуватися для лікування депресії і посттравматичного розладу.

В Адміністрації терапевтичних товарів заявили, що психіатри зможуть призначати ці дві речовини з липня, після того, як виявлять достатні докази потенційної користі для певних пацієнтів.

Ці два препарати наразі є забороненими і можуть використовуватися тільки в строго контрольованих клінічних випробуваннях.

Зараз дивляться

Читайте також:
психологияДіагноз воєнного часу: які міфи заважають нам правильно зрозуміти, що таке ПТСР

Адміністрація заявила, що вони виявилися відносно безпечними при застосуванні в медичних установах і забезпечували змінений стан свідомості, яке могло допомогти пацієнтам.

Дослідник психічного здоров’я та запобігання самогубствам з Університету Південної Австралії Майк Маскер назвав цей крок довгоочікуваним.

– У спільноті є багато людей, які страждають на ПТСР і депресію, особливо ветерани армії і люди, які працювали в службах екстреної допомоги, де стандартні психіатричні препарати не працювали і не приносили полегшення, — сказав він.

Маскер сказав, що ці два препарати можуть допомогти людям обробляти складні образи та спогади.

Вчений також висловив надію, що МДМА і псилоцибін одного разу будуть використовувати для лікування алкогольної залежності, обсесивно-компульсивного розладу і розладів харчової поведінки.

Влада Канади і Сполучених Штатів входять в число тих, хто вже дозволив медичне використання МДМА і псилоцибіну.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Австралія Депресія лікування Наркотики психічні розлади Стрес
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь