В первый день войны черниговчанка Анна Березинец родила трех девочек. Через несколько часов она была вынуждена вместе с крохами идти в бомбоубежище.

Подвал роддома стал местом, где прошел первый месяц жизни ее детей, в нескольких сотнях метров от вражеских позиций и под постоянным огнем.

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Коллектив черниговского роддома под обстрелами работал почти 50 дней, пока врага не выгнали из окрестностей города. Затем Анна вместе с малышами эвакуировалась в Словакию.

– Я проснулась в пять утра и увидела смс от брата, что все – началась война. Я не поверила, как это война, нам рожать нужно. У нас все было планово, и мы ничего не отменяли, – рассказала Анна.

Кесарево сечение Анни делала заведующая родильным отделением Елена Колос. Говорит, естественная тройня – это чудо.

– Родились три девочки. Три девочки. Мы все восприняли так, значит, скоро будет победа.

Но еще большее чудо произошло через несколько дней. В этом же роддоме появились на свет еще одни тройняшки.

– Две тройни здесь лежали – шестеро детей. Но были такие крошечные. Одна девочка легкая – чуть больше килограмма, – рассказала врач-неонатолог Виктория Базарная. — Одна мама с одной стороны, вторая – с другой.

Виктория вместе с коллегами помогала выхаживать малышей. Она рассказала, что обычно такие детки рождаются маленькими, часто преждевременно, поэтому они могут закричать не сразу. А в это время войны они сразу кричали, рождались и подавали голос, голос жизни.

Анна до сих пор удивляется, как ее дети это пережили. Подвал есть подвал.

— Такие крохи. До двух килограммов. Такие ручки, такие ножки… — растроганно говорит Анна. – Я делала смесь, а смесь остывает, моментально. Брала свечу, свечой подогревала бутылочку, о купании и речи не было.

Однажды в родильный дом прилетел снаряд. Враг, утверждают врачи, знал, куда стреляет. Чудом обошлось только выбитыми окнами.

– Стало темно и страшно, – вспоминает акушерка Вера Целик.

Она почти сорок суток прожила с роженицами в бомбоубежище. Ее называли комендантом, потому что именно она взяла на себя, кроме медицинских, еще организационные обязанности.

– Ну, чтоб не паниковать, инициативу в свои руки взяла я. Пыталась, чтобы все было эффективно, быстро. Того, кто паниковал, успокаивала.

Напоминающую школьную доску в подвале использовали для объявлений. Дежурные отмечали дату, количество пациентов и другую важную информацию. Последняя запись датирована 6 апреля, 42 день. Врачи мечтают больше в это хранилище не возвращаться.

Тех, кого можно было выписать, выписывали как можно скорее. Анну к концу марта эвакуировали в Охматдет в Киев. Помощь была необходима одной из дочерей. За несколько дней до того, из Чернигова уехала ее мама с младшими братиком и сестричкой. Из-за обстрелов она так не смогла добраться до дочери в роддом. И впервые внучек увидела уже в Словакии.

Муж Анны помогает ей растить дочерей. Отец и брат защищают Украину на фронте. Сама же она мечтает, чтобы ее дочери росли в Украине. Ибо это лучшее место на земле.