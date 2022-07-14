У перший день війни чернігівчанка Анна Березинець народила трійко дівчаток. За кілька годин по тому вона була змушена разом із крихітками йти у бомбосховище.

Підвал пологового будинку став місцем, де пройшов перший місяць життя її дітей, за кількасот метрів від ворожих позицій та під постійним вогнем.

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Колектив чернігівського пологового під обстрілами працював майже 50 днів, доки ворога не вигнали з околиць міста. Потім Анна разом із малечею евакуювалася до Словаччини.

– Я прокинула о п’ятій ранку і побачила смс від брата, що все – почалася війна. Я не повірила, як це війна, нам народжувати потрібно. У нас все було планово, і ми нічого не скасовували, – розповіла Анна.

Кесарів розтин Анні робила завідувачка пологового відділення Олена Колос. Каже, природна трійня – це диво.

– Народилися три дівчинки. Три дівчинки. Ми всі сприйняли так, значить, буде скоро перемога.

Але ще більше диво сталося за кілька днів. Уу цьому ж пологовому з’явилися на світ ще одні трійнята.

– Дві трійні тут лежали – шестеро дітей. Але були такі малесенькі. Одна дівчинка легка – за кілограм, – розповіла лікарка-неонатологиня Вікторія Базарна. – Одна мама з однієї сторони, друга – з іншої.

Вікторія разом із колегами допомагала виходжувати малюків. Вона розказала, що зазвичай такі дітки народжуються маленькими, часто передчасно, тому вони можуть не одразу закричати. А в цей час війни, вони одразу кричали, народжувалися і подавали голос, голос життя.

Анна досі дивується, як її малята це пережили. Підвал є підвал.

– Такі крихітки. До двох кілограмів. Такі ручки, такі ножки.., – розчулено каже Анна. – Я робила суміш, а суміш холоне, моментально. Брала свічку, свічкою підігрівала пляшечку, про купання і не йшлося.

Одного дня у пологовий прилетів снаряд. Ворог, певні лікарі, знав куди стріляє. Дивом минулося лише вибитими вікнами.

– Стало темно і страшно, – згадує акушерка Віра Целик.

Вона майже сорок діб прожила з породіллями у бомбосховищі. ЇЇ називали комендантом, бо саме вона взяла на себе, окрім медичних, ще організаційні обов’язки.

– Ну, щоб не панікувати, ініціативу в свої руки взяла я. Намагалася, щоб все було ефективно, швидко, хто панікував, заспокоювала.

Дошку, що нагадує шкільну, у підвалі використовували для оголошень. Чергові зазначали дату, кількість пацієнтів іншу нагальну інформацію. Останній запис датований 6 квітня, 42 день. Лікарі мріють, більше у це сховище не повертатися.

Тих, кого можна було виписати, виписували якнайшвидше. Анну під кінець березня евакуювали в Охматдит до Києва. Допомога була необхідна одній із доньок. За кілька днів до того, із Чернігова виїхала її мама з молодшими братиком та сестричкою. Через обстріли вона так не змогла добратися до доньки в пологовий. І вперше внучок побачила вже у Словаччині.

Чоловік Анни допомагає їй ростити донечок. Батько і брат захищають Україну на фронті. Сама ж вона мріє, щоб її доньки виростали в Україні. Бо це – найкраще місце на землі.