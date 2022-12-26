По словам эксперта по инфекционным заболеваниям из Университета Джонса Хопкинса Стюарта Кэмпбелла Рэя, всплеск Covid-19 в Китае может выпустить в мир новую мутацию коронавируса. Это может быть вариант Омикрона, циркулирующего в стране, или сочетание штаммов, или что-то совсем другое, говорит ученый.

— Население Китая очень велико, а иммунитет низок. И, похоже, именно в этих условиях мы можем увидеть взрыв нового варианта, — прогнозирует Рэй.

По его словам, страна с населением 1,4 млрд человек в значительной степени отказалась от своей политики нулевого уровня Covid-19. Хотя общий зарегистрированный уровень вакцинации высок, уровни ревакцинации ниже, особенно среди пожилых людей.

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Кроме того, отечественные вакцины оказались менее эффективными против серьезных инфекций, чем версии матричной РНК западного производства. К тому же многие китайцы сделали прививку больше года назад, то есть иммунитет снизился.

В итоге, по мнению ученого, сформировалась благодатная почва для мутирования вируса. Особенно на фоне больших волн заражения, которые мы наблюдаем сегодня в Китае.