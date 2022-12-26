За словами експерта з інфекційних захворювань з Університету Джонса Гопкінса Стюарта Кемпбелла Рея, сплеск Covid-19 у Китаї може випустити у світ новий мутант коронавірусу. Це може бути варіант Омікрону, що циркулює в країні, або поєднання штамів, або щось зовсім інше, каже вчений.

– Населення Китаю дуже велике, а імунітет слабкий. І, схоже, саме в цих умовах ми можемо побачити вибух нового варіанта, — прогнозує Рей.

За його словами, країна з населенням 1,4 млрд осіб значною мірою відмовилася від своєї політики нульової терпимості до Covid-19. Хоча загальний зареєстрований рівень вакцинації високий, рівень ревакцинації нижчий, особливо серед людей похилого віку.

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Крім того, вітчизняні вакцини виявилися менш ефективними проти серйозних інфекцій, ніж версії матричної РНК західного виробництва. До того ж багато китайців зробили щеплення більше року тому, тобто імунітет знизився.

У підсумку, на думку вченого, сформувався благодатний грунт для мутування вірусу. Особливо на тлі великих хвиль зараження, які ми спостерігаємо сьогодні в Китаї.