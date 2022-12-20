Китайська влада спішно готує лікувальні установи країни до напливу пацієнтів з коронавірусною інфекцією: збільшують запаси ліків і кількість ліжок для інтенсивної терапії, розширюють штат медичних працівників. Covid-19 стрімко поширюється країною.

Зазначається, що після різкого скасування суворого режиму нульового рівня Covid-19 кількість випадків захворювання в Китаї різко зросла. Однак повну картину оцінити складно, оскільки скасована система обов’язкового тестування.

Повідомляється, що, згідно з офіційними підрахунками, на цьому тижні зафіксовано не менше десяти смертей від коронавірусної інфекції. Однак реальна цифра летальності, ймовірно, набагато вище.

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Очікується, що поточна хвиля досягне піку у великих містах вже цього місяця, друга і третя хвилі вдарять після новорічних свят і подальшого повернення до роботи.

Саме на якнайшвидшому поверненні до роботи наполягає уряд країни. Адже економіці Китаю завдано колосальних збитків через обвал сектора нерухомості і збоїв у виробництві і ланцюжках поставок, викликаних Covid-блокуваннями і обмеженнями.

Зазначається, що до роботи допускають людей з позитивними результатами ПЛР-тестів за умови, що перебіг хвороби безсимптомний.