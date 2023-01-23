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Наши медики отказываются лечить: в Запорожской области наплыв раненых оккупантов

23 января 2023, 09:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Медицинские учреждения в оккупированных районах Запорожской области не справляются с наплывом раненых российских военнослужащих. Ситуация усугубляется тем что украинские медики отказываются их лечить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

— Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков, — говорится в сообщении.

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В сводке также отмечается, что большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из России.

Как сообщают российские СМИ, в РФ под предлогом “спасения жизней и сохранения здоровья людей” на оккупированных украинских территориях ищут врачей, которые отправятся в ОРДЛО, Запорожскую и Херсонскую области. Медикам обещают большие деньги.

Примечательно, что обещания финансового обеспечения существенно разнятся: хабаровским врачам обещают не менее 220 тыс. рублей в месяц, а вот томским — 400 тыс. рублей.

Источник
Генштаб ВСУ
Теги
Генеральный штаб Украины Запорожская область Медики Російська агресія
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