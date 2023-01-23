Медичні заклади в окупованих районах Запорізької області не справляються з напливом поранених російських військових. Ситуація ускладнюється тим що українські медики відмовляються їх лікувати.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генштаб Збройних сил України.

– Противник продовжує нести втрати. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників, – йдеться в повідомленні.

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У зведенні також наголошується, що більшість персоналу лікарні відмовилося співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Росії.

Як повідомляють російські ЗМІ, в РФ під приводом “порятунку життів і збереження здоров’я людей” на окупованих українських територіях шукають лікарів, які відправляться в ОРДЛО, Запорізьку та Херсонську області. Медикам обіцяють великі гроші.

Примітно, що обіцянки фінансового забезпечення істотно різняться: Хабаровським лікарям обіцяють не менше 220 тис. рублів на місяць, а ось томським – 400 тис. рублів.