Исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана показало, что семена, причем разные, не только содержат массу питательных веществ и вкуса, но и способствуют похудению.

Ведь такие вещества, как омега-3, витамины, минералы и белок, контролируют гормоны и вес.

Итак, какие свежие семена специалисты по питанию советуют включить в рацион вместе с другими здоровыми продуктами.

Диетологи называют пять видов.

Тыквенные семечки

Они богаты белком, клетчаткой и полезными жирами, обеспечивают чувство сытости. Магний в их составе помогает регулировать уровень сахара в крови, а железо повышает энергию для физических нагрузок. Цинк ускоряет метаболизм, что является залогом здорового похудения.

Семена кунжута

Они насыщены растительным белком и полезными жирами, улучшают пищеварение, благотворно действуют на работу сердца. Чаще всего встречаются два основных вида: белый и черный. Черный более ароматный. Он нормализует липидно-жировой обмен, снижает уровень холестерина в крови и способствует рассасыванию жировых бляшек на стенках кровеносных сосудов.

Семена льна

Богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и обладают противовоспалительными свойствами, которые помогут вам сбросить лишние килограммы. Кишечник начнет лучше справляться со своими задачами. При условии хотя бы частичной замены льняным маслом животных жиров в общем рационе питания, наблюдаются превосходные результаты в борьбе с лишними килограммами. Рекомендуется добавлять льняное масло в мед, кефиры, йогурты, а также заправлять каши, винегрет и другие овощные салаты.

Семена подсолнечника

В них — вся энергия солнца. Это чистый белок и полезные жиры. Семена подсолнечника регулируют пищеварение и обеспечивают чувство сытости. Они благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Их употребляют для профилактики атеросклероза, инфаркта, инсульта. Положительно влияют на работу печени и желчевыводящих путей. Конечно, если их не есть килограммами. Тогда реакция будет прямо противоположной.

Семена чиа

Сейчас эти семена добавляют и в салаты, и в йогурты, и в десерты. И правильно делают. Семена чиа снижают аппетит и, тем самым, нормализуют вес, заряжая организм питательными веществами и обогащая омега-3 жирными кислотами. Эти крошечные семена сегодня все чаще называют едва ли не панацеей от ожирения, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Его полюбили спортсмены, бодибилдеры, любители фитнеса, поскольку напитки на основе семян быстро снимают усталость и боль в мышцах, повышают выносливость и силу.

Но стоит помнить, что любые семена, как и орехи, могут быть сильным аллергеном. Не забывайте об этом.

Источник: Healthshots