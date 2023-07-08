Дослідження, проведене Гарвардською школою громадської охорони здоров’я ім. Т. Х. Чана показало, що насіння, причому різне, не тільки містить масу поживних речовин і смаку, а й сприяє схудненню.

Адже такі речовини, як омега-3, вітаміни, мінерали та білок контролюють гормони та вагу.

Отже, яке насіння фахівці з харчування радять включити в раціон разом з іншими здоровими продуктами.

Дієтологи називають п’ять видів.

Гарбузове насіння

Воно багате на білок, клітковину і корисні жири, забезпечує відчуття ситості. Магній у його складі допомагає регулювати рівень цукру в крові, а залізо підвищує енергію для фізичних навантажень. Цинк прискорює метаболізм, що є запорукою здорового схуднення.

Насіння кунжуту

Воно насичене рослинним білком і корисними жирами, покращує травлення, благотворно діє на роботу серця. Найчастіше зустрічаються два основні види: білий та чорний. Чорний кунжут більш ароматний. Він нормалізує ліпідно-жировий обмін, знижує рівень холестерину в крові та сприяє розсмоктуванню жирових бляшок на стінках кровоносних судин.

Насіння льону

Багате на клітковину, омега-3 жирні кислоти і має протизапальні властивості, які допоможуть вам скинути зайві кілограми. Кишечник почне краще справлятися зі своїми завданнями. За умови хоча б часткової заміни лляною олією тваринних жирів у загальному раціоні харчування, спостерігаються чудові результати в боротьбі із зайвими кілограмами. Рекомендується додавати лляну олію в мед, кефіри, йогурти, а також заправляти каші, вінегрет та інші овочеві салати.

Насіння соняшнику

У ньому – вся енергія сонця. Це чистий білок і корисні жири. Насіння соняшнику регулює травлення і забезпечує відчуття ситості. Насіння соняшнику сприятливо впливає на серцево-судинну систему. Його вживають для профілактики атеросклерозу, інфаркту, інсульту. Позитивно впливає на роботу печінки та жовчовивідних шляхів. Звісно, якщо його не їсти кілограмами. Тоді реакція буде прямо протилежною.

Насіння чіа

Нині це насіння додають і в салати, і в йогурти, і в десерти. І правильно роблять. Чіа знижує апетит і тим самим нормалізує вагу, заряджаючи організм поживними речовинами і збагачуючи омега-3 жирними кислотами. Це крихітне насіння сьогодні дедалі частіше називають чи не панацеєю від ожиріння, гіпертонії, серцево-судинних захворювань і діабету. Його полюбили спортсмени, бодібілдери, любителі фітнесу, оскільки напої на основі насіння швидко знімають втому і біль у м’язах, підвищують витривалість і силу.

Але варто пам’ятати, що будь-яке насіння, як і горіхи, може бути сильним алергеном. Не забувайте про це.

Джерело: Healthshots