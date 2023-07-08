Дослідження, проведене Гарвардською школою громадської охорони здоров’я ім. Т. Х. Чана показало, що насіння, причому різне, не тільки містить масу поживних речовин і смаку, а й сприяє схудненню.
Адже такі речовини, як омега-3, вітаміни, мінерали та білок контролюють гормони та вагу.
Отже, яке насіння фахівці з харчування радять включити в раціон разом з іншими здоровими продуктами.
Дієтологи називають п’ять видів.
- Гарбузове насіння
Воно багате на білок, клітковину і корисні жири, забезпечує відчуття ситості. Магній у його складі допомагає регулювати рівень цукру в крові, а залізо підвищує енергію для фізичних навантажень. Цинк прискорює метаболізм, що є запорукою здорового схуднення.
- Насіння кунжуту
Воно насичене рослинним білком і корисними жирами, покращує травлення, благотворно діє на роботу серця. Найчастіше зустрічаються два основні види: білий та чорний. Чорний кунжут більш ароматний. Він нормалізує ліпідно-жировий обмін, знижує рівень холестерину в крові та сприяє розсмоктуванню жирових бляшок на стінках кровоносних судин.
- Насіння льону
Багате на клітковину, омега-3 жирні кислоти і має протизапальні властивості, які допоможуть вам скинути зайві кілограми. Кишечник почне краще справлятися зі своїми завданнями. За умови хоча б часткової заміни лляною олією тваринних жирів у загальному раціоні харчування, спостерігаються чудові результати в боротьбі із зайвими кілограмами. Рекомендується додавати лляну олію в мед, кефіри, йогурти, а також заправляти каші, вінегрет та інші овочеві салати.
- Насіння соняшнику
У ньому – вся енергія сонця. Це чистий білок і корисні жири. Насіння соняшнику регулює травлення і забезпечує відчуття ситості. Насіння соняшнику сприятливо впливає на серцево-судинну систему. Його вживають для профілактики атеросклерозу, інфаркту, інсульту. Позитивно впливає на роботу печінки та жовчовивідних шляхів. Звісно, якщо його не їсти кілограмами. Тоді реакція буде прямо протилежною.
- Насіння чіа
Нині це насіння додають і в салати, і в йогурти, і в десерти. І правильно роблять. Чіа знижує апетит і тим самим нормалізує вагу, заряджаючи організм поживними речовинами і збагачуючи омега-3 жирними кислотами. Це крихітне насіння сьогодні дедалі частіше називають чи не панацеєю від ожиріння, гіпертонії, серцево-судинних захворювань і діабету. Його полюбили спортсмени, бодібілдери, любителі фітнесу, оскільки напої на основі насіння швидко знімають втому і біль у м’язах, підвищують витривалість і силу.
Але варто пам’ятати, що будь-яке насіння, як і горіхи, може бути сильним алергеном. Не забувайте про це.
Джерело: Healthshots