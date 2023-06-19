Общество витреоретинальных хирургов Украины предоставило разъяснение Минздраву по поводу возможности использования в нашей стране бионического протезирования глаз после боевых травм.

— Бионический глаз (или зрительный нейронный протез или нейроимплант) – техническое устройство, передающее электрические стимулы нервным клеткам зрительной системы, позволяющее пациенту воспринимать свет, — говорится в сообщении хирургов.

По словам специалистов, нейроимпланты могут заменять разрушенные или отсутствующие части органов зрения, например сетчатку или зрительный нерв, а также передавать сигналы непосредственно в мозг.

Сегодня импланты сетчатки применяют в случаях, когда человек теряет зрение по болезни, когда по разным причинам погибают нервные клетки – фоторецепторы.

— Пока в мире нет ни одного импланта, который использовали бы для восстановления зрения после боевой травмы, — разъясняют эксперты.

По их словам, для установки импланта сетчатки нужно, чтобы зрительный нерв, глаз и его прозрачные оптические части были невредимы, что невозможно в случае боевой травмы.

Хирурги отмечают, что продолжается несколько клинических испытаний, проверяющих эффективность и риски, связанные с нейроимплантами, передающими сигнал в кору головного мозга. Эти исследования находятся на начальной стадии и пока недоступны пациентам.

Поэтому все, что мы имеем сейчас, – обоснованная надежда на то, что развитие нанотехнологий в перспективе приведет к появлению эффективных и безопасных бионических глаз, которые смогут частично восстановить зрение пациентам, потерявшим его в результате боевой травмы, резюмируют эксперты.