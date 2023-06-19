Товариство вітреоретинальних хірургів України надало роз’яснення МОЗ щодо можливості використання в нашій країні біонічного протезування очей після бойових травм.

– Біонічне око (або зоровий нейронний протез чи нейроімплант) – технічний пристрій, що передає електричні стимули нервовим клітинам зорової системи, що дає змогу пацієнтові сприймати світло, – ідеться в повідомленні хірургів.

За словами фахівців, нейроімпланти можуть замінювати зруйновані або відсутні частини органів зору, як-от сітківку чи зоровий нерв, або передавати сигнали безпосередньо в мозок.

Сьогодні імпланти сітківки застосовують у випадках, коли людина втрачає зір через хворобу, коли з різних причин гинуть нервові клітини – фоторецептори.

– Поки що у світі немає жодного імпланта, який використовували б для відновлення зору після бойової травми, – роз’яснюють експерти.

За їхніми словами, для встановлення імпланта сітківки потрібно, щоб зоровий нерв, око та його прозорі оптичні частини були неушкодженими, що неможливо в разі бойової травми.

Хірурги зазначають, що триває кілька клінічних випробувань, які перевіряють ефективність і ризики, пов’язані з нейроімплантами, що передають сигнал у кору головного мозку. Ці дослідження перебувають на початковій стадії та поки що недоступні пацієнтам.

Тому все, що ми маємо зараз, – обґрунтована надія на те, що розвиток нанотехнологій у перспективі сприятиме появы ефективних і безпечних біонічних очей, які зможуть частково відновити зір пацієнтам, які втратили його внаслідок бойової травми, резюмують експерти.