Коронавирусная инфекция крайне агрессивно воздействует на тазобедренные суставы. Об этом заявляют медики, в частности, травматологи 8 больницы Первого территориального медицинского объединения Львова. Каждый месяц с начала пандемии они проводят до 10 вмешательств по замене тазобедренного сустава. Примечательно, что все эти пациенты переболели Covid-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Первого территориального медицинского объединения Львова.

— Мы заметили неутешительную тенденцию: пациентов, которым нужна замена тазобедренного сустава, стало значительно больше. Если до пандемии наши травматологи выполняли 5-10 таких операций ежегодно, то сейчас — 5-10 ежемесячно. Все пациенты болели коронавирусом, — говорится в сообщении.

Одной из таких больных стала Орыся. Ей 54 года. После перенесенной коронавирусной болезни ее состояние стало настолько тяжелым, что пришлось запротезировать сразу два сустава.

До болезни она была активной и энергичной женщиной. В день проходила по 10 тыс. шагов, как показывал ее фитнес-трекер. Но после перенесенного Covid-19 не могла без боли и слез пройти и 20 метров. Единственным спасением от страданий стала операция по протезированию.

Врачи предупреждают: если человек перенес коронавирус и чувствует постоянную боль в суставах при ходьбе и ноющую боль в состоянии покоя, следует как можно скорее обращаться к врачу.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение Львова