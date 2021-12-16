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Наслідки Covid-19: у Львові жінці замінили одразу два тазостегнові суглоби

16 Грудня 2021, 17:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

Коронавірусна інфекція вкрай агресивно впливає на тазостегнові суглоби. Про це заявляють медики, зокрема, травматологи 8 лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова. Щомісяця від початку пандемії вони проводять до 10 втручань із заміни кульшового суглоба. Примітно, що всі ці пацієнти перехворіли на Covid-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Першого територіального медичного об’єднання Львова.

– Ми помітили невтішну тенденцію: пацієнтів, яким потрібна заміна тазостегнового суглоба, стало значно більше. Якщо до пандемії наші травматологи виконували 5-10 таких операцій щорічно, то зараз – 5-10 щомісяця. Всі пацієнти хворіли на коронавірус, – йдеться в повідомленні.

Однією з таких хворих стала Орися. Їй 54 роки. Після перенесеної коронавірусної хвороби її стан став настільки важким, що довелося запротезувати відразу два суглоби.

До хвороби вона була активною і енергійною жінкою. У день проходила по 10 тис. кроків, як показував її фітнес-трекер. Але після перенесеного Covid-19 не могла без болю і сліз пройти й 20 метрів. Єдиним порятунком від страждань стала операція з протезування.

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Лікарі попереджають: якщо людина перенесла коронавірус і відчуває постійний біль у суглобах під час ходьби і ниючий біль у стані спокою, слід якомога швидше звертатися до лікаря.

Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання Львова

Теги
Коронавірус Covid-19 , Львів , Медики , Операція
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