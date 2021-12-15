Во Львове медики спасли 58-летнего мужчину, у которого из-за травмы ноги оторвались от позвоночника.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении города Львова. Несчастный случай произошел на работе Игоря. Он работал на стройке и в тот день получал металл, который едва его не похоронил. Металлические трубы весом около тонны упали на мужчину.

Он попал в больницу в тяжелом состоянии: сложный перелом костей таза с обеих сторон, комбинированный переломом шейки левой бедренной кости. Тогда в ногах, уже обездвиженых, образовались тромбы.

Специалисты из центра травмы решили сделать операцию, которую ранее не выполняли.

— Мы оперировали с Александром Рихтером пациента со значительным повреждением таза. Это был перелом, когда обе нижние конечности были отсоединены от позвоночника. Самостоятельно больной двигаться не мог. Поэтому мы решили предложить ему операцию, — рассказал руководитель Центра травмы Виталий Сиклицкий.

Сначала, чтобы избежать тромбоза, пациенту установили специальный кава-фильтр. Это конструкция из металлической проволоки, предотвращающая отхождение тромбов в систему легочных сосудов.

Затем была сложная операция в три этапа. Врачи стабилизировали задние отделы тазового кольца, далее синтезировали шейку бедренной кости. Завершилось вмешательство сопоставлением фрагментов переднего отдела перелома костей таза.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии 1 ТМО Василия Ракиты, переломы костей таза чрезвычайно опасны тем, что могут осложняться внутренним кровотечением. А оно может смениться чрезмерным тромбообразованием, так что пациент в любой момент мог умереть.

В целом операция прошла успешно. Она длилась 12 часов. Уже на следующий день пациент мог самостоятельно становиться на ноги и даже делать нагрузки.

— После операции я чувствую облегчение. Самое главное — я сам могу ходить. Моя нога была словно мертвая, я ее не чувствовал. А теперь я могу сам вставать, передвигаться. Я очень благодарен врачам за это, — говорит Игорь.

Сейчас 58-летнего Игоря уже выписали из больницы на своих двух ногах домой.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение города Львова

Фото: Первое территориальное медицинское объединение города Львова