Во Львове из-за падения большой ветки с дерева пострадала 67-летняя местная жительница. Женщина гуляла с собакой в Стрыйском парке.

Об этом Фактам ICTV сообщила пресс-служба Первого территориального медицинского объединения города Львова.

— На женщину упало дерево на улице Стрыйской. Она попала в наше медучреждение с подозрением на перелом позвоночника, — отметили в пресс-службе.

По словам завотделением нейрохирургии 8-й больницы 1 ТМО Остапа Грищука, у женщины диагностировали закрытую позвоночную травму. После предыдущего обследования она находится в отделении нейрохирургии. Также ее ждет еще ряд обследований, чтобы определиться с дальнейшей тактикой лечения.

— Пациентка с травмой позвонков с компрессионными переломами. Она должна соблюдать постельный режим. Хотя, к счастью, эти переломы несложные, то есть функция структур центральной нервной системы не нарушена, — отметил врач.

Кроме того, в эту больницу также попал 54-летний мужчина, которого нашли без сознания. Он лежал прямо на железнодорожном пути, потому что был пьян. Из-за того, что мужчина долго был на холоде у него диагностировали переохлаждение и обморожение.