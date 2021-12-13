Во Львове зафиксировали первый случай переохлаждения и обморожения в этом сезоне.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова. В реанимационное отделение учреждения без сознания попал 54-летний мужчина. Его нашли работники железной дороги. Мужчина без сознания лежал прямо на колее, к тому же он был пьян.

Он был в тяжелом состоянии. У мужчины были признаки обморожения и нарушение жизненных функций. Сейчас он уже пришел в себя.

После суток в реанимации его перевели в Центр термической травмы, где будут лечить незначительные обморожения рук.

— В основном к нам попадают с переохлаждением, ведь отморожение — это локальное действие холода. Таких пациентов лечат в соматическом отделении. Количество пациентов каждый год меняется, — рассказал заведующий реанимации 1 ТМО Львова Олег Яичник.

По словам заведующего Центром термической травмы и пластической хирургии Василия Савчина, за последние годы 90-95% пациентов с обморожением были в состоянии алкогольного опьянения.

За время похолодания в этом сезоне в больницу с обморожением попал мужчина, которому ампутировали пальцы на двух стопах и часть стопы.

Врачи отмечают, что чаще всего случаются поверхностные обморожения, когда страдают открытые участки кожи: уши, нос, лицо и руки. У детей поверхностное обморожение наступает быстрее. Чтобы отогреть эти участки, достаточно немного их согреть: спрячьте руки под мышки, а лицо прикройте перчатками.

В случае легкого обморожения кожа становится бледно-розовой, а в течение суток могут появиться пузырьки, как во время ожогов. Ни в коем случае нельзя растирать кожу и запихивать руки в горячую воду.

Лучше всего снять мокрую одежду или обувь, и завернуть конечности в теплое одеяло, выпить горячего чая и наблюдать. Если за 5-6 часов состояние кожи не улучшится, болезненные ощущения не пройдут — необходимо обратиться в больницу.

Самыми опасными являются тяжелые обморожения. Их можно распознать по отекам, потемнению кожи, а также нечувствительности в участке обморожения.

Всего за зимний период в отделение интенсивной терапии Первого территориального медицинского объединения с переохлаждениями попадает около 30-35 человек ежегодно.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение Львова