У Львові зафіксували перший випадок переохолодження та обмороження у цьому сезоні.

Про це повідомили в Першому територіальному медичному об’єднанні Львова. У реанімаційне відділення закладу без свідомості потрапив 54-річний чоловік. Його знайшли працівники залізниці. Чоловік непритомним лежав просто на колії, до того ж він був напідпитку.

Він був у важкому стані. У чоловіка були ознаки обмороження та порушення життєвих функцій. Зараз він вже прийшов до тями.

Після доби в реанімації його перевели у Центр термічної травми, де лікуватимуть незначні обмороження рук.

– Переважно до нас потрапляють з переохолодженням, адже відмороження – це локальна дія холоду. Таких пацієнтів лікують у соматичному відділенні. Кількість пацієнтів кожного року змінюється, – розповів завідувач реанімації 1 ТМО Львова Олег Яєчник.

За словами завідувача Центру термічної травми та пластичної хірургії Василя Савчина, за останні роки 90-95% пацієнтів з обмороженням були у стані алкогольного сп’яніння.

За час похолодання у цьому сезоні у лікарню з обмороженням потрапив чоловік, якому ампутували пальці на двох стопах та частину стопи.

Лікарі зазначають, що найчастіше трапляються поверхневі обмороження, коли страждають відкриті ділянки шкіри: вуха, ніс, обличчя та руки. У дітей поверхневе обмороження настає швидше. Аби відігріти ці ділянки, достатньо трішки їх зігріти: сховайте руки під пахви, а обличчя прикрийте рукавичками.

У разі легкого обмороження шкіра стає блідо-рожевою, а впродовж доби можуть з’явитися пухирці, як під час опіків. У жодному разі не можна розтирати шкіру і запихати руки у гарячу воду.

Найкраще зняти мокрий одяг або взуття, і загорнути кінцівки в теплу ковдру, випити гарячого чаю і спостерігати. Якщо за 5-6 годин стан шкіри не поліпшиться, болючі відчуття не минуть – необхідно звернутися у лікарню.

Найнебезпечнішими є важкі обмороження. Їх можна розпізнати за набряками, потемнінням шкіри, а також нечутливістю в ділянці обмороження.

Загалом за зимовий період до відділень інтенсивної терапії Першого територіального медичного об’єднання із переохолодженнями потрапляє близько 30-35 осіб щороку.

Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання Львова