У Львові через падіння великої гілки з дерева постраждала 67-річна місцева жителька. Жінка гуляла з собакою у Стрийському парку.

Про це Фактам ICTV повідомила прес-служба Першого територіального медичного об’єднання міста Львова.

– На жінку впало дерево на вулиці Стрийській. Вона потрапила у наш медзаклад із підозрою на перелом хребта, – зазначили у прес-службі.

За словами заввідділення нейрохірургії 8-ї лікарні 1 ТМО Остапа Грищука, у жінки діагностували закриту хребетну травму. Після попереднього обстеження вона перебуває у відділенні нейрохірургії. Також на неї чекає ще низка обстежень, щоб визначитися з подальшою тактикою лікування.

– Пацієнтка з травмою хребців з компресійними переломами. Вона має дотримуватися ліжкового режиму. Хоча, на щастя, ці переломи нескладні, тобто функція структур центральної нервової системи не порушена, – зазначив лікар.

Крім того, до цієї лікарні також потрапив 54-річний чоловік, якого знайшли непритомним. Він лежав просто на залізничній колії, бо був напідпитку. Через те, що чоловік довго був на холоді у нього діагностували переохолодження та обмороження.