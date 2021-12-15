У Львові медики врятували 58-річного чоловіка, у якого через травму ноги відірвалися від хребта.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова. Нещасний випадок стався на роботі Ігоря. Він працював на будівництві і того дня отримував метал, який ледве його не поховав. Металеві труби вагою близько тонни впали на чоловіка.

Він потрапив до лікарні у важкому стані: складний перелом кісток тазу з обох сторін, комбінований переломом шийки лівої стегнової кістки. Тоді у ногах, які вже бути знерухомлені, утворилися тромби.

Спеціалісти з Центру травми вирішили зробити операцію, яку раніше не виконували.

– Ми оперували з Олександром Ріхтером пацієнта зі значним ушкодженням тазу. Це був перелом, коли обидві нижні кінцівки були від’єднані від хребта. Самостійно хворий рухатися не міг. Тому ми вирішили запропонувати йому операцію, – розповів керівник Центру травми Віталій Сікліцький.

Спочатку, аби уникнути тромбозу, пацієнту встановили спеціальний кава-фільтр. Це конструкція із металевого дроту, що запобігає відходженню тромбів у систему легеневих судин.

Потім була складна операція у три етапи. Лікарі стабілізували задні відділи тазового кільця, далі – синтезували шийку стегнової кістки. Завершилося втручання зіставленням фрагментів переднього відділу перелому кісток таза.

За словами завідувача відділення травматології та ортопедії 1 ТМО Василя Рокити, переломи кісток таза надзвичайно небезпечні тим, що можуть ускладнюватися внутрішньою кровотечею. Вона може змінитися надмірним тромбоутворенням, тож пацієнт у будь-який момент міг померти.

Загалом операція пройшла успішно. Вона тривала 12 годин. Вже наступного дня пацієнт міг самостійно ставати на ноги та навіть робити навантаження.

– Після операції я відчуваю полегшення. Головне – я сам можу ходити. Моя нога була наче мертва, я її не відчував. А тепер я можу сам вставати, пересуватися. Я дуже вдячний лікарям за це, – каже Ігор.

Зараз 58-річного Ігоря вже виписали з лікарні на власних двох ногах додому.

Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова

Фото: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова