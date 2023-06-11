Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в объединенном эфире украинских телеканалов рассказал об опасности распространения кишечной группы инфекций. С ведущим в студии министр связался из Херсона, куда он прибыл, чтобы проверить готовность больниц к вспышке инфекций.

На вопрос, насколько высок риск вспышки инфекционных болезней в связи с масштабным затоплением регионов Юга Украины, министр ответил, что согласно результатам анализов, вода в централизованной водопроводной сети полностью соответствует санитарным нормам и безопасна для употребления.

— Если все будет оставаться так, как есть сегодня, то потенциальных вспышек инфекций, связанных именно с водой, быть не должно, — спрогнозировал Виктор Ляшко.

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По словам министра, в поверхностных водоемах ситуация, к сожалению, кардинально другая: фиксируется значительное превышение микробиологических показателей. По словам эпидемиологов, это свидетельствует о высоком уровне фекального загрязнения.

— Это потенциальный фактор, который может привести к возникновению инфекционных болезней в случае попадания такой воды в организм человека тем или иными путем, — предупредил Ляшко.

Министр отметил, что в зоне особого внимания специалистов — отслеживание возбудителей холеры, поскольку Херсонщина — эндемичный регион для этой инфекции.

Под контролем также и возбудители лептоспироза, переносчиками которого являются грызуны. Эта инфекция может попасть в организм человека через повреждения кожного покрова — порезы, царапины, раны.

Министр здравоохранения обратился с призывом воздержаться от купания в открытых водоемах на территориях, которые пострадали от затопления, ни в коем случае не использовать для приготовления рыбу из мест затопления.

— Сама по себе вспышка не произойдет, если кто-то не нарушит санитарные нормы и правила, — акцентировал Виктор Ляшко.

Министр призвал людей, находящихся в зоне подтопления, соблюдать элементарные правила санитарии и гигиены, которые уберегут их от кишечных инфекций.