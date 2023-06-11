Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как с помощью простых и эффективных методов уберечь себя и близких от острых кишечных инфекций.

— Масштабные подтопления и осушение крупных территорий, которые происходят в результате разрушения Каховской ГЭС, несут за собой риск массового заболевания острыми кишечными инфекциями, — предупреждают медики.

По словам специалистов, наиболее характерные особенности большинства острых кишечных инфекций – способность возбудителей сравнительно долго выживать вне организма человека.

Теплый период года – наиболее благоприятное время для возникновения и распространения кишечных инфекций.

Признаки заболевания

Возбудители острых кишечных заболеваний, их токсины поражают не только желудочно-кишечный тракт, но центральную нервную систему.

У большинства больных повышается температура тела, нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, часто поражаются печень, селезенка и другие внутренние органы.

Признаки этих заболеваний могут отличаться: если для дизентерии, например, более характерен понос, то для брюшного тифа – высокая температура.

Как предотвратить заражение:

для питья использовать только кипяченую воду;

не пить воду из случайных источников, водопровода, предназначенного для технических целей, колодцев и неглубоких скважин;

воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников воды;

кипятите или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды из источников, качество воды в которых неизвестно, в т.ч. из открытых водоемов;

молоко (как сырое, так и пастеризованное фляжное) обязательно кипятить;

овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть в проточной воде, можно с использованием щетки и хозяйственного мыла, обдавать кипятком;

для обработки разных видов продуктов использовать разные доски;

не употреблять в пищу продукты, доброкачественность которых вызывает сомнение;

строго соблюдать сроки употребления и условия хранения продуктов питания;

все пищевые продукты укрывать от насекомых;

пищевые отходы держать в контейнерах с крышкой, уничтожать мух;

тщательно мыть руки с мылом, особенно перед приготовлением и употреблением пищи, после возвращения с улицы, пользования туалетом, загрязнения, при невозможности этого использовать средства дезинфекции, влажные дезинфицируя салфетки.

При болях в животе, рвоте, поносе, повышении температуры тела и других патологических проявлениях не занимайтесь самолечением – немедленно обращайтесь к врачу. В этом залог вашего быстрого выздоровления и безопасности для окружающих, резюмируют в ЦОЗ.