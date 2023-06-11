По словам экспертов, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, в воду попали многие опасные вещества, которые могут вызвать вспышки кишечных инфекций, гепатита, ботулизма, холеры и даже сибирской язвы.

Например, как рассказал мэр Олешек Евгений Рыщук, в регионе, который уже полтора года находится по российской оккупацией, из-за высокого уровня грунтовых вод, умерших людей не закапывали глубоко.

— Что там происходит сейчас — это настоящая беда. Это же легко вымываемые песчаные грунты, — говорит Евгений Рыщук.

По его словам, почти во всех частных домах города были выгребные ямы, которые также затопило. Все эти фекалии сейчас поплыли в Днепр.

По состоянию на 9 июня, полностью затопленными были кладбища в минимум семи населенных пунктах Херсонской области (Корсунка, Ольговка, Одрадокаменка, Крынки, Олешки, Саги, Солонцы), а также фильтрационные поля в Олешках, где очищали воду.

Под водой также свалка возле города Голая Пристань и скотомогильник возле села Днепряны.

Это далеко не полный перечень опасных затопленных объектов, рассказали местные чиновники и экологи. Данные по-прежнему собирают.

В Минздраве предупреждают о значительном риске распространения в затопленных районах гепатита А (болезнь Боткина), острых кишечных инфекций, в частности холеры и ботулизма из-за мора рыбы, погибшей на дне Каховского моря.

Людей просят не собирать рыбу на дне моря, не покупать ее на стихийных рынках. В зонах затопления пить бутылочную или очищенную воду, тщательно мыть и термически обрабатывать продукты.

На юге работают около 90 групп наблюдения, которые забирают пробы и контролируют качество воды. И если по результатам анализов 7 июня, отклонений не было, 8 июня их обнаружили.

В реке Ингулец в городе Снигиревка Николаевской области зафиксировали превышение допустимого уровня аммонийного азота, нитритов, хлоридов, железа, взвешенных веществ. Это означает, что в реку попали сточные воды.

На юге затоплены многие поля, которые обрабатывали удобрениями. После прорыва дамбы все это ушло в воду. Если употреблять воду, могут возникнуть заболевания почек, печени.

По словам бывшего руководителя Центра общественного здоровья Владимира Курпиты, в 50-70-х годах в скотомогильнике между селами Днепряны и Корсунка на левобережье Херсонщины закапывали скот с сибирской язвой. Сейчас эта территория полностью находится под водой.

В Херсонской и Николаевской областях таких скотомогильников очень много. В последние годы их не поддерживали в должном состоянии. Они могут быть открытыми, а значит, инфекция может попасть в воду, предупреждает врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Андрей Александрин.

Теперь в регионе должна стать нормой регулярная проверка воды и мониторинг возможного распространения болезней.