За словами експертів, після підриву дамби Каховської ГЕС, у воду потрапило багато небезпечних речовин, які можуть спричинити спалахи кишкових інфекцій, гепатиту, ботулізму, холери і навіть сибірської виразки.

Наприклад, як розповів мер Олешок Євген Рищук, у регіоні, який уже півтора року перебуває під російською окупацією, через високий рівень ґрунтових вод, померлих людей не закопували глибоко.

– Що там відбувається зараз – це справжня біда. Це ж піщані ґрунти, які легко вимиваються, – каже Євген Рищук.

За його словами, майже у всіх приватних будинках міста були вигрібні ями, які також затопило. Усі ці фекалії зараз попливли в Дніпро.

Станом на 9 червня, повністю затопленими були цвинтарі щонайменше в семи населених пунктах Херсонської області (Корсунка, Ольгівка, Одрадокам’янка, Кринки, Олешки, Саги, Солонці), а також фільтраційні поля в Олешках, де очищали воду.

Під водою також звалище біля міста Гола Пристань і скотомогильник біля села Дніпряни.

Це далеко не повний перелік небезпечних затоплених об’єктів, розповіли місцеві чиновники та екологи. Дані, як і раніше, збирають.

У МОЗ попереджають про значний ризик поширення в затоплених районах гепатиту А (хвороба Боткіна), гострих кишкових інфекцій, зокрема холери та ботулізму через мор риби, що загинула на дні Каховського моря.

Людей просять не збирати рибу на дні моря, не купувати її на стихійних ринках. У зонах затоплення пити пляшкову або очищену воду, ретельно мити та термічно обробляти продукти.

На півдні працюють близько 90 груп спостереження, які забирають проби і контролюють якість води. І якщо за результатами аналізів 7 червня, відхилень не було, 8 червня їх виявили.

У річці Інгулець у місті Снігурівка Миколаївської області зафіксували перевищення допустимого рівня амонійного азоту, нітритів, хлоридів, заліза, завислих речовин. Це означає, що в річку потрапили стічні води.

На півдні затоплено багато полів, які обробляли добривами. Після прориву дамби все це пішло у воду. Якщо вживати воду, можуть виникнути захворювання нирок, печінки.

За словами колишнього керівника Центру громадського здоров’я Володимира Курпіти, у 50-70-х роках у скотомогильнику між селами Дніпряни та Корсунка на лівобережжі Херсонщини закопували худобу з сибірською виразкою. Зараз ця територія повністю перебуває під водою.

У Херсонській та Миколаївській областях таких скотомогильників дуже багато. Останніми роками їх не підтримували в належному стані. Вони можуть бути відкритими, а отже, інфекція може потрапити у воду, попереджає лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук Андрій Александрін.

Тепер у регіоні має стати нормою регулярна перевірка води та моніторинг можливого поширення хвороб.