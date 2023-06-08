Інфекціоніст Ольга Голубовська в коментарі українському інформагентству УНН розповіла про те, що можливими наслідками підриву Каховської ГЕС можуть стати спалахи різних інфекційних захворювань.

За словами інфекціоніста, відбувається підмивання вигрібних ям, руйнування інфраструктури. А вода є універсальним чинником поширення деяких хвороб. Насамперед – це досить велика кишкова група: сальмонельоз, вірусний гепатит, черевний тиф тощо.

– У більш віддалені терміни може бути і лептоспіроз, збільшення захворювань, що передаються через укуси москітів, наприклад лихоманка західного Нілу, інфекції шкірних покривів. Але найнебезпечніше – це холера, – розповіла Ольга Голубовська.

За словами науковиці, суттєво може ускладнити ситуацію з можливою епідемією зруйнована інфраструктура: одна річ, коли виникає якийсь спалах захворювання, але інфраструктура вся збережена, інша, коли під час такої катастрофи виникають проблеми з логістикою, з доставкою препаратів тощо.

– Ці проблеми прогнозовані. Я впевнена, що на місцях про це думають. Мені вчора телефонували колеги з тих регіонів і сказали, що поки що в них усе є, вони готуються, – повідомила Голубовська.

Жителям не тільки прибережних населених пунктів, а й усім українцям, доктор медичних наук радить пильнувати за якістю вживаної води, дотримуватися елементарних правил гігієни.

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська пояснила Фактам ICTV, чого можна очікувати, до чого готуватися, з якими викликами доведеться стикатися у зв’язку з підривом Каховської ГЕС.

Фото: Даніїл Слиж