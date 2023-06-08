Инфекционист Ольга Голубовская в комментарии украинскому информагентству УНН рассказала о том, что возможными последствиями подрыва Каховской ГЭС могут стать вспышки различных инфекционных заболеваний.

По словам инфекциониста, идет подмывание выгребных ям, разрушение инфраструктуры. А вода является универсальным фактором распространения некоторых болезней. Прежде всего – это достаточно обширная кишечная группа: сальмонеллез, вирусный гепатит, брюшной тиф и т.д.

— В более отдаленные сроки может быть и лептоспироз, увеличение заболеваний, передающихся через укусы москитов, например лихорадка западного Нила, инфекции кожных покровов. Но самое опасное – это холера, — рассказала Ольга Голубовская.

По словам ученой, существенно может усложнить ситуацию с возможной эпидемией разрушенная инфраструктура: одно дело, когда возникает какая-то вспышка заболевания, но инфраструктура вся сохранена, другое, когда во время такой катастрофы возникают проблемы с логистикой, с доставкой препаратов и т.д.

— Эти проблемы прогнозируемы. Я уверена, что на местах об этом думают. Мне вчера звонили коллеги из тех регионов и сказали, что пока что у них все есть, они готовятся, — сообщила Голубовская.

Жителям не только прибрежных населенных пунктов, но и всем украинцам, доктор медицинских наук советует тщательно следить за качеством употребляемой воды, соблюдать элементарные правила гигиены.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская объяснила Фактам ICTV, чего можно ожидать, к чему готовиться, с какими вызовами придется сталкиваться в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Фото: Даниил Слыж